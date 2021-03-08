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18:52 (мск), источник: ТАСС

Глава ЕК считает, что запрет поставок вакцины в Австралию окажется «не единичным случаем»

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила решение Италии блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Австралию недостаточными объемами полученных поставок и считает, что это был не единичный случай. Об этом она заявила в понедельник немецкому интернет-порталу Wirtschaftswoche.

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Источник: AP 2020

«AstraZeneca в период с декабря по март поставила менее 10% объема заказов», — сказала она.

Комментируя решение Италии, фон дер Ляйен сказала: «Это был не единичный случай». Подробностей она не привела.

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Еврокомиссия запустила механизм контроля экспорта вакцины за пределы Евросоюза в конце января после того, как все западные компании — поставщики вакцины, с которыми Еврокомиссия заключила соглашения о предзаказе вакцин, по очереди объявили, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства в первом квартале. После этого Еврокомиссия объявила, что любые поставки за пределы Евросоюза вакцин этих компаний, произведенных в странах ЕС, должны получать разрешение национальных регуляторов и Еврокомиссии.

Таким образом, Еврокомиссия намерена добиться увеличения поставок в страны ЕС в краткосрочной перспективе.

С начала января в Брюсселе произошла целая серия скандалов в связи с последовательными заявлениями о неспособности выполнить предзаказы на поставку вакцин для стран ЕС в полном объеме со стороны всех трех западных поставщиков, препараты которых уже сертифицированы в ЕС: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

По оценкам Еврокомиссии, страны ЕС смогут получить в первом квартале порядка 106 млн доз вакцины, и лишь во втором квартале эти поставки выйдут на расчетный уровень в 300 млн доз. В результате этих сбоев большинству странам ЕС уже пришлось пересмотреть порядок проведения вакцинации.

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