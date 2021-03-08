Госсекретарь США назвал Лукашенко «последним диктатором Европы»

Первой из чествуемых со слов господина Блинкена стала белорусская активистка Мария Колесникова.
США на этой церемонии чествуют женщин, продемонстрировавших смелость и лидерство в защите прав человека, свободы вероисповедания и расширения прав и возможностей женщин.
Господин Блинкен, назвав госпожу Колесникову борцом за демократию в Белоруссии, заявил: «Перед президентским выборами в прошлом году она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы выступить против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы». «Она не присутствует на церемонии по видеосвязи, поскольку находится в белорусской тюрьме», — сказал госсекретарь. США продолжат настаивать на ее безоговорочном освобождении и на освобождении всех политических заключенных в Белоруссии, отметил он.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана и арестована в начале сентября 2020 года. Уголовное дело о призывах к захвату власти было возбуждено после создания Координационного совета оппозиции по поручению бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.