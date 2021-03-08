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22:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — написала Захарова. Она заявила, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней следует, что даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности.

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По мнению представителя ведомства, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей.

По словам Захаровой, «британская медиа индустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот».

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Также она призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

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