22:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом она написала в своем
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«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — написала Захарова. Она заявила, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней следует, что даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности.
По мнению представителя ведомства, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей.
По словам Захаровой, «британская медиа индустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот».
Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.