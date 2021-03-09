В Киеве словом «посмотрим» ответили на вопрос о выдаче Коломойского

00:03 (мск), источник: РБК
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Об этом Мендель сказала в интервью журналистке Алесе Бацман.
«Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца», — ответила на вопрос о возможной выдаче Мендель.
Она пояснила, что не собирается никому угрожать и «идти против кого-то», а также «рассказывать
«Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — резюмировала представитель президента.
На прошлой неделе США ввели санкции против Коломойского, запретив въезд ему, а также его жене и дочери. В Вашингтоне считают его причастным к коррупционным действиям, «которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти». Там также заявили, что предприниматель «использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах».
Обвинения США касаются времени, когда Коломойский был главой администрации Днепропетровской области в 2014—2015 годах.