Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
18Беспорядки в Испании
00:03 (мск), источник: РБК

В Киеве словом «посмотрим» ответили на вопрос о выдаче Коломойского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не ответила прямо на вопрос о том, может ли Украина выдать США предпринимателя Игоря Коломойского, если из Вашингтона поступит соответствующий запрос, предложив «смотреть, как будут развиваться дела».

Источник: РИА "Новости"

Об этом Мендель сказала в интервью журналистке Алесе Бацман.

«Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца», — ответила на вопрос о возможной выдаче Мендель.

Она пояснила, что не собирается никому угрожать и «идти против кого-то», а также «рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному».

«Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — резюмировала представитель президента.

На прошлой неделе США ввели санкции против Коломойского, запретив въезд ему, а также его жене и дочери. В Вашингтоне считают его причастным к коррупционным действиям, «которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти». Там также заявили, что предприниматель «использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах».

Обвинения США касаются времени, когда Коломойский был главой администрации Днепропетровской области в 2014—2015 годах.

 Россия останется без интернета с 11 марта
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Госсекретарь США назвал Лукашенко «последним диктатором Европы»
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте матча чемпионата России
Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России
В США назвали условия отмены санкций в отношении Венесуэлы
ООН назвала полностью открытые для туристов страны
Новости партнеров
В Минобороны ФРГ рассказали о «недостатках» российской армии
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Абрамович поставил точку в спортивной судьбе Эрлинга Холанда
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Эти кадры вы не найдете в учебниках истории
Медведев ответил про отключения РФ от Интернета
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Зеленский провёл встречу с Куртом Волкером
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь