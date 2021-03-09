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07:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В США 12 штатов подали иск против Байдена из-за указа о климате

12 штатов США подали иск против президента США Джо Байдена из-за указа о защите здоровья населения и окружающей среды, передает Fox News. Истцы опасаются, что новые полномочия федеральной власти приведут к увеличению финансового бремени рядовых граждан.

Источник: Reuters

Предварительно, общая сумма «общественных издержек» парниковых газов составляет $9,5 трлн.

«На деле эта огромная цифра будет использоваться для оправдания огромного расширения власти федеральных регуляторов, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев — от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество», — говорится в иске.

Иск подал генпрокурор Миссури Эрик Шмитт. К нему присоединились представители Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты.

США 19 февраля вернулись в Парижское соглашение по климату. Вашингтон вступил в него в 2016 году, но официально вышел в 2020-м по решению 45-го президента Дональда Трампа. Он называл участие США в соглашении противоречащим интересам страны.

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