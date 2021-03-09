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09:24 (мск), источник: РБК

Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая ранее сравнила перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии с «русской рулеткой». Об этом сообщается в Twitter вакцины.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих “Спутник V”. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в заявлении.

Создатели «Спутника V» добавили, что EMA не допускала подобных высказываний в адрес других вакцин. В сообщении говорится, что такие комментарии «неуместны», так как подрывают доверие к агентству и экспертизе.

Ранее Криста Виртумер-Хохе в эфире телеканала ORF сравнила возможное одобрение «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».

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«Это в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой. Я бы настоятельно не рекомендовала выдавать разрешение на ее использование в экстренных случаях. “Спутник V” может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные» — сказала она.

«Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава страны. На данный момент применение вакцины одобрено в 46 странах.

В январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. В начале марта фонд сообщил, что EMA начало экспертизу регистрационного досье препарата.

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Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

Венгрия, Словакия, Северная Македония разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в Евросоюзе. Они использовали ускоренную процедуру одобрения препарата, взяв на себя всю ответственность за его использование.

Кроме того, с просьбой поставить российскую вакцину к Москве обратился чешский президент Милош Земан. По его словам, для применения «Спутника V» в стране достаточно будет решения местного регулятора, на котором будет настаивать глава государства.

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