09:24 (мск), источник: РБК
Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от регулятора ЕС
Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы
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«Мы требуем публичных извинений от Кристы
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«Это в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой. Я бы настоятельно не рекомендовала выдавать разрешение на ее использование в экстренных случаях. “Спутник V” может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные» — сказала она.
«Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава страны. На данный момент применение вакцины одобрено в 46 странах.
В январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе. В начале марта фонд сообщил, что EMA начало экспертизу регистрационного досье препарата.
Регулятор проведет оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.
Венгрия, Словакия, Северная Македония разрешили использование российской вакцины, не дожидаясь регистрации в Евросоюзе. Они использовали ускоренную процедуру одобрения препарата, взяв на себя всю ответственность за его использование.
Кроме того, с просьбой поставить российскую вакцину к Москве обратился чешский президент Милош Земан. По его словам, для применения «Спутника V» в стране достаточно будет решения местного регулятора, на котором будет настаивать глава государства.