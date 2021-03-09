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10:40 (мск), источник: ТАСС

Повышение квалификации врачей и учителей включили в стаж для выхода на пенсию

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Периоды обучения для повышения квалификации учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников будут включаться в расчет трудового стажа для досрочного выхода на пенсию. Как сообщили во вторник в пресс-службе правительства России, постановление об этом уже подписано.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации, — говорится в сообщении. — Главное условие — чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование».

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Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости.

«Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, в первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», — подчеркнули в кабмине.

Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

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