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11:09 (мск), источник: ТАСС

В России вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство вводит в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

Источник: Reuters

«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, — говорится в сообщении. — Такое решение утверждено правительством».

Отмечается, что новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен.

Мониторинг по профилю

Правительство РФ поручило министерствам и ведомства мониторить цены на товары и услуги по профилю.

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«Распоряжением, которое подписал [премьер-министр] Михаил Мишустин, за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций). У Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава — медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги», — отмечается в сообщении.

Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом, подчеркивается в сообщении. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.

Динамика цен на потребительские товары

Министерство экономического развития совместно с Росстатом и ФАС (Федеральной антимонопольной службой) будут вести мониторинг и оценивать динамику цен на потребительские товары и услуги в РФ. В случае роста цен в кабмин будут направлять предложения по мерам их регулирования.

«Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой, — говорится в сообщении. — При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования».

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