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12:40 (мск), источник: РБК

Кудрин предложил новый подход к обучению студентов для «рывка» России

России необходимы преобразования в системе высшего образования, чтобы совершить рывок в экономике, науке и бизнесе. Об этом заявил РБК председатель Счетной палаты (СП) и декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин. По словам главы СП, нужный стране рывок могут обеспечить только принципиально новые навыки и умения специалистов, основанные на свободном, критическом мышлении и командной работе.

Источник: AP 2020

«Таких специалистов во всем мире готовят на программах Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук. Такие программы есть в России, пришла пора эту модель масштабировать», — сообщил Кудрин.

Глава СП отметил, что базирующиеся на soft skills образовательные программы позволяют студентам осваивать по два профиля подготовки, учиться по индивидуальному плану и в любом момент перестраивать образовательную траекторию, то есть «переизобретать» себя.

Что сейчас служит одним из важнейших навыков для успешной деятельности в любой сфере.

«Такой студент может освоить все что угодно, а значит создать себя в течение жизни несколько раз, найти удачный карьерный путь в любой кризис и состояться», — подчеркнул декан факультета СПбГУ.

Кудрин напомнил, что модель свободных наук и искусств позволяет адекватно противостоять современным вызовам. В качестве примера он привел пандемию COVID-19, когда многие процессы изменили форматы.

«Меняются стандарты поведения, привычки, экономические модели. Это требует внедрения еще большего числа инноваций, а инновации создаются людьми», — пояснил он.

По словам главы СП, свободные искусство и науки сегодня лежат в основе образовательных моделей десятков лидирующих колледжей и университетов во всем мире.

«Этот опыт применяется во всем мире, и мы тут немного отстаем. За последнее десятилетие в Китае создано несколько десятков программ свободных искусств и наук. В России их всего четыре. Пришло время догонять, наверстывать», — отметил он.

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Ранее стало известно, что возглавляемый Кудриным факультет СПбГУ отделится от вуза и станет самостоятельным учебным заведением.

Как сообщала «Фонтанка», переговоры о получении соответствующей автономии велись с 2019 года. По словам Кудрина, факультет исчерпал лимит возможностей, не мог больше нанимать преподавателей из-за ограниченного количества ставок.

В ходе онлайн-встречи со студентами 1 марта глава Счетной палаты рассказал, что новый вуз начнет прием уже в 2021 году. Число учащихся планируется увеличить с 700 до 2 тыс. При этом Кудрин пообещал первый в стране институт, основанный на модели либерального образования, новые общежития в центре города и создание фонда студенческих стартапов.

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