В Кремле обеспокоены сообщениями о планах США по кибератакам на Россию

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание (газета The New York Times — прим. ТАСС) допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак», — сказал представитель Кремля. По его оценке, «это не что иное, как международная киберпреступность».
«Конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, повод для нашей крайней обеспокоенности», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента считает важным напомнить в этом контексте, что «РФ неоднократно заявляла и по-прежнему настаивает на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма».
В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds.