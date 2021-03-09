Кремль заявил о контроле над ситуацией с ценами

«Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» об оценке президентом работы правительства по вопросу цен.
Пресс-секретарь сообщил, что не знаком с инициативой наказывать за фейки о ценах на продукты, но читал о ней в СМИ. «Но что именно предлагается, как предлагается это квалифицировать и отличать фейк от не фейка — это я не знаю. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет», — уточнил он.
Дмитрий Песков также отметил, что фейковых сообщений много, поэтому нужно рассматривать каждый отдельный случай. «Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным — но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы», — сказал он.
Ранее депутат Анатолий Выборный («Единая Россия») предложил ввести уголовную ответственность за распространение ложной информации об изменении цен на продовольственные товары первой необходимости. Изменения предполагается внести в ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком), возможное наказание — штраф от 200 тыс. до 800 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Назначены ведомства, ответственные за различные группы товаров и услуг.