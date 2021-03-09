Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 мартаПодписание Столбовского мира, похороны Сталина, закон о чрезвычайной помощи банкам
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
18Беспорядки в Испании
14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль заявил о контроле над ситуацией с ценами

Правительству России удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем и «эффективно амортизировать» давление на рынок продовольствия факторов, провоцирующих рост цен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Кремлю известно об инициативе наказывать за фейки о ценах на продукты, но позиции по этому предложению пока нет.

Источник: Reuters

«Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» об оценке президентом работы правительства по вопросу цен.

Пресс-секретарь сообщил, что не знаком с инициативой наказывать за фейки о ценах на продукты, но читал о ней в СМИ. «Но что именно предлагается, как предлагается это квалифицировать и отличать фейк от не фейка — это я не знаю. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет», — уточнил он.

Новость
В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в ЕС

Дмитрий Песков также отметил, что фейковых сообщений много, поэтому нужно рассматривать каждый отдельный случай. «Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным — но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы», — сказал он.

Ранее депутат Анатолий Выборный («Единая Россия») предложил ввести уголовную ответственность за распространение ложной информации об изменении цен на продовольственные товары первой необходимости. Изменения предполагается внести в ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком), возможное наказание — штраф от 200 тыс. до 800 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Назначены ведомства, ответственные за различные группы товаров и услуг.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин на коллегии МВД назвал вещи своими именами
Мошенники придумали схему обмана под видом писем с «Госуслуг»
Умерла писательница Татьяна Полякова
Россиянам рассказали о следующих длинных выходных
Таиланд предлагает туристам провести карантин на яхтах
Пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку к туристам (видео)
Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от ЕС
Вяльбе назвала причину побед норвежских лыжников
Gnezdo.ru
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
В каком возрасте женщине уже не нужен мужчина
Когда брак уже не спасти: 3 явных признака
Лукашенко заговорил о слиянии России и Белоруссии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Лыжник Большунов понесет дополнительное наказание
Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне
Горячие темы на Авто
Статистика. 375
Прививки 249
Предложение --(когда проснётесь ) 176
О вас думаю -- 174
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Фото принца Гарри и беременной Маркл с сыном взбудоражило сеть Накануне пара раскрыла пол будущего ребенка
Леди
52-летняя Светлана Бондарчук кардинально сменила имидж (фото) Светская львица решилась на смелые перемены
Новости партнеров
Альтернатива бетонным домам - что пришло им на смену
Маленькая хитрость, которая сохранит локоны идеальными до самого вечера
Как выпрямить быстро даже самые непослушные волосы
Деревянное чудо: чем будут заниматься российские строители
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь