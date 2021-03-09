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15:07 (мск), источник: Ведомости

Норвегия решила приостановить продажу завода Rolls-Royce «Трансмашхолдингу»

Власти Норвегии решили приостановить продажу завода Bergen Engines, который принадлежит британской Rolls-Royce Group, международному подразделению «Трансмашхолдинга» (ТМХ) — TMH International. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежский Минюст.

Источник: Reuters

Завод Bergen Engines производит дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Как отмечает агентство, завод занимается поставками в том числе для норвежского военного флота. Продажа завода структурам ТМХ возможно, «поставит под угрозу интересы национальной безопасности» страны, заявила министр юстиции Норвегии Моника Мэллан. Она подчеркнула, что на время проведения проверки продажа завода должна быть приостановлена.

Представитель Rolls-Royce заявил агентству, что компания будет сотрудничать с правительством Норвегии в связи с проверкой сделки.

«В соответствии с просьбой (правительства — прим.ред.), мы приостановили процесс продажи», — сказал представитель компании.

О том, что TMH International достигло договоренности с Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, российская компания объявила 4 февраля. Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценивает стоимость сделки по продаже Bergen Engines в 150 млн евро или $178 млн.

В сообщении ТМХ отмечалось, что газопоршневые среднеоборотные двигатели предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населённых пунктов или крупных предприятий. За счет сделки ТМХ рассчитывала расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей.

«Трансмашхолдинг» — крупнейший в России производитель рельсового транспорта: выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи и проч. 20% компании принадлежит французской Alstom Holdings, 80% в совокупности принадлежат компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), Бокарев также является совладельцем «УГМК».

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