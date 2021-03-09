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17:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков назвал некорректным сравнение перспектив одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой»

Кремль считает некорректным заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) и представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе. Она ранее сравнила перспективы одобрения российской вакцины «Спутник V» в Австрии с «русской рулеткой».

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается этого досадного заявления, то оно, как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-кола.

Он также заявил, что «Спутник V» постоянно подвергается критике без каких-либо серьезных оснований. «Российская вакцина на ежедневной основе подвергается критике с попыткой претендовать на объективность или без каких-либо попыток претендовать на объективность — просто огульной критике. Мы всегда были против этого. РФ не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин», — сказал Дмитрий Песков. По его словам, «спрос на эту вакцину, процесс вакцинации именно этим препаратом показывают его востребованность».

Ранее создатели «Спутника V» потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе за ее высказывание. Напомним, EMA 4 марта сообщило о начале экспертизы «Спутника V». Регулятор проверит вакцину на эффективность и безопасность. Вместе с тем два европейских государства уже одобрили применение препарата — это Венгрия и Словакия. «Спутник V» зарегистрирован более чем в 40 странах.

Справка
Ответы на главные вопросы о вакцине «Спутник V»: эффективность, побочные эффекты, срок действияВ России начинается массовая вакцинация от COViD-19. Отечественная вакцина считается одной из лучших в мире. Однако вопросы к ней остаются, поэтому мы решили максимально доступно ответить на них в этом материале.
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