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18:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Австрийский регулятор: слова о «русской рулетке» не касались качества «Спутника V»

Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания прокомментировало высказывание председателя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) от Австрии Кристы Виртумер-Хохе. По словам агентства, ее слова «не относились к безопасности, качеству и эффективности вакцины “Спутник V”».

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, госпожа Виртумер-Хохе сказала, что одобрение российского препарата в Австрии до решения общеевропейского регулятора «сопоставимо с русской рулеткой».

«Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой “русская рулетка” в телепрограмме “В центре” касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным. Мы хотим отметить, что это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины “Спутник V”. В настоящее время она изучается Европейским агентством лекарственных средств в рамках текущего процесса допуска», — приводит ТАСС комментарий австрийского регулятора.

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Кремль назвал заявление госпожи Виртумер-Хохе некорректным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «Спутник V» постоянно подвергается критике без каких-либо серьезных оснований. Создатели вакцины потребовали от EMA извинений.

Напомним, EMA 4 марта сообщило о начале экспертизы «Спутника V». Регулятор проверит вакцину на эффективность и безопасность. Вместе с тем два европейских государства уже одобрили применение препарата — это Венгрия и Словакия. «Спутник V» зарегистрирован более чем в 40 странах.

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