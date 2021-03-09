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19:55 (мск), источник: Известия

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19

Украина одобрила примирение китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом во вторник, 9 марта, пишет Reuters. Уточняется, что украинская фармацевтическая компания «Лекхим», которая является одним из партнеров Sinovac, имеет соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины на Украину, в том числе 1,9 млн доз по госзакупке.

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Источник: Агентство «Москва»

Как уточняет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Лекхим», первые 700 тыс. доз вакцины должны поставить уже в этом месяце. 23 февраля стало известно, что на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

В первую очередь вакцинируют медиков. При этом многие из них это делать отказываются из-за недоверия к завезенной в страну вакцине. В связи с этим, как сообщалось, дозы препарата приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

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Помимо этого, замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко 26 февраля заявил о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации.

1 марта экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вакцина Covishield оказалась сомнительного качества. По его словам, «на вопросы, почему отказываются вакцинироваться, сотрудник одной из больниц с Прикарпатья отметил, что он пребывает в отчаянии» из-за некачественного препарата.

В то же время Украина категорически отказалась регистрировать российские вакцины от коронавируса. При этом ученые со всего мира признают высокую эффективность препарата «Спутник V». Так, 9 марта шведские ученые из университета Умео назвали российскую вакцину «Спутник V» наиболее эффективным препаратом среди всех существующих от COVID-19.

Также главный инфекционист США Энтони Фаучи 6 марта заявил, что известные ему данные о «Спутнике V» являются достаточно хорошими.

Препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной против коронавируса.

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