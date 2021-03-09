Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах по просьбе ФСИН

Отмечается, что это будет происходить на основании письменного решения главы или замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ведомства.
В опубликованной ранее пояснительной записке сообщалось, что в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы было изъято более 56 тысяч средств связи несмотря на действующий запрет для заключенных иметь их при себе, а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более пяти тысяч человек.
По словам авторов инициативы, мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.
Они считают, что оперативная блокировка sim-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.
В декабре 2020 года стало известно, что кабмин утвердил план цифровизации российских исправительных учреждений. Он предполагает, что до 2023 года из бюджета потратят 25 миллиардов рублей. Деньги пойдут на внедрение в учреждениях ФСИН системы распознавания лиц, новые IT-сервисы, а также оборудование для блокировки мобильной связи для ликвидации тюремных кол-центров.
11 января сообщалось, что в Рязанской области россиянин, отбывающий наказание в колонии, заработал 30 миллионов рублей. Эти средства мужчина похитил у граждан с помощью мобильного телефона.
В Генпрокуратуре также сообщили, что в 2019 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъяли 54,7 тысячи мобильников.
Согласно статистике Генпрокуратуры, в январе — августе 2019 года число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, выросло на 67 процентов, до 180 тысяч.