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21:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Букингемский дворец: королевская семья серьезно относится к заявлениям Гарри и Меган

В опубликованном от лица королевы Елизаветы II заявлении говорится, что озвученные герцогом и герцогиней Сассекскими проблемы будут всерьез обсуждаться в Букингемском дворце.

Источник: AP 2020

Британская королевская семья всерьез относится к озвученным принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в интервью Опре Уинфри проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы, говорится в заявлении Букингемского дворца.

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«Вся семья была расстроена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган», — говорится в заявлении, выпущенном от лица королевы Елизаветы II.

«Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке».

Речь идет о словах Меган — в интервью Опре Уинфри она сказала, что один из членов королевской семьи спросил Гарри, насколько темной будет кожа их сына Арчи. Гарри подтвердил факт такого разговора, но не назвал его участников.

Уже после интервью Гарри подчеркнул, что это не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп.

В заявлении подчеркивается, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.

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