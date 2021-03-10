00:49 (мск), источник: Lenta.Ru
Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Власти Латвии приняли решение о возобновлении авиасообщения с третьими странами, в том числе Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Согласно официальному заявлению, в стране с 17 марта будут разрешены международные пассажирские авиаперевозки, включая чартерные рейсы.
Отмечается, что в Министерстве сообщения Латвии мотивировали принятие данного решения тем, что находящиеся по соседству Эстония и Литва уже возобновили авиаперевозки с другими странами, и жители Латвии фактически используют их для транзита в другие государства.
Латвия запретила международные авиаперевозки 17 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. До этого из Москвы в Латвию и обратно ежедневно летало несколько рейсов.
Ранее