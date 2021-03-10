Кузнецова попросила смягчить требования для летнего отдыха детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к работе детских лагерей этим летом, сообщила пресс-служба детского омбусмена.
«Сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой — позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга, а значит, в полной мере будут содействовать обеспечению безопасности и наилучших интересов детей», — отметила Кузнецова.
Омбусмен напомнила, что в июле 2020 года Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов. Ведомство также постановило, что в детских отрядах должно быть не более половины детей от проектной вместимости, и ввело ряд других требований.
Изначально эти требования были введены до конца 2020 года, однако затем их действие продлили до 1 января 2022 года. После того, как это произошло, Кузнецовой, по ее словам, стали поступать «многочисленные обращения от родителей, самих детей, руководителей организаций отдыха и оздоровления с жалобами на избыточность принятых мер профилактики».
Как сообщает пресс-служба Кузнецовой, заявители считают, что заболеть коронавирусом COVID-19 у детей в летних лагерях гораздо меньше шансов, чем во время нахождения по месту жительства.
Кроме того, отмечается, что итоги ежегодных мониторингов проведения летней оздоровительной кампании свидетельствуют о том, что жертвами несчастных случаев, а также преступников становятся дети, которые не охвачены никакими формами отдыха или досуга.
В сообщении отмечается, что летняя оздоровительная кампания прошлого года была организована в 59 российских регионах. Там работали более 9 тыс. детских лагерей. «Отдохнуть в организациях отдыха и оздоровления удалось 5% от общего числа детей 7−17 лет», — сообщается на сайте омбудсмена.
По данным Минздрава России, которые приводятся в сообщении, по состоянию на 12 февраля текущего года коронавирус был выявлен у 334,4 тыс. детей, 10% из которых — летом 2020-го. По информации, которую представило Министерство просвещения, случаи заражения COVID-19 прошлым летом были выявлены в 16 субъектах страны в 31 организации отдыха и оздоровления детей, что составляет всего лишь 0,3% от всех организаций, задействованных в летней оздоровительной кампании.