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05:17 (мск), источник: ТАСС

Голикова допустила, что прививки от коронавируса могут стать регулярными

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ковид постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано <…> и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.

«Конечно, сейчас все “подрасслаблены” и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — подчеркнула она.

Ранее Голикова сообщила в интервью ТАСС, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к августу 2021 года, если вакцинация будет идти такими же темпами. Но эта дата может быть сдвинута на более ранний срок при ускорении темпов.

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