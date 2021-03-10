Голикова допустила, что прививки от коронавируса могут стать регулярными

«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано <…> и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — сказала она.
Вице-премьер отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.
«Конечно, сейчас все “подрасслаблены” и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — подчеркнула она.
Ранее Голикова сообщила в интервью ТАСС, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к августу 2021 года, если вакцинация будет идти такими же темпами. Но эта дата может быть сдвинута на более ранний срок при ускорении темпов.