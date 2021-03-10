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02:54 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что пандемия лишила Россию года развития

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса лишила Россию, как и другие страны, возможности интенсивно развиваться на протяжении года, этот спад предстоит наверстать в будущем. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии.

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Источник: Reuters

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», — сказал он.

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Песков добавил, что коронавирус его лично лишил трех недель, в течение которых он боролся с ковидом. «Все-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было», — сказал на этот счет пресс-секретарь президента, отметив, что из-за пандемии он во многом лишился привычного «живого» формата работы, «которая перешла в понятное всем русло». «Пандемия лишила меня в личном плане возможности покататься где-то на лыжах зимой и лишний раз, может быть, хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск летом», — добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, что ему дала пандемия, Песков отметил, что из-за перенесенной болезни ему удалось приобрести иммунитет к коронавирусу. «Никто не знает пока, к сожалению, сколько этот иммунитет будет действовать, будем изучать это опытным путем», — заметил он. «Пандемия мне дала, наверное, чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо», — заключил пресс-секретарь главы государства.

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