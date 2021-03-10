Гондурас подписал договор о закупке вакцины «Спутник V»

«Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан», — цитирует слова главы государства его пресс-служба в Twitter.
В конце февраля Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).
По официальным данным, в республике с марта прошлого года зарегистрировано более 174 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4 283 человека. Власти для предотвращения распространения инфекции ввели на всей территории страны ограничительные меры, в частности комендантский час.