04:49 (мск), источник: ТАСС
Глава МИД Британии обсудит «угрозу со стороны России» в рамках визита в Эстонию и Норвегию
ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
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Отмечается, что 10 марта глава МИД Соединенного Королевства посетит Таллин, где встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и будет присутствовать на переговорах с участием представителей Литвы и Латвии с целью обсуждения региональной безопасности и восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, Рааб подпишет соглашение, подтверждающее партнерство Великобритании с Эстонией в сфере обороны и направленное на «укрепление сотрудничества между странами».
11 марта Рааб прибудет в Осло на переговоры с норвежским министром иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде, а также примет участие в совместном заседании глав МИД Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, на котором будут обсуждаться «изменение климата и международная безопасность, включая угрозы со стороны враждебных государств». Кроме того, британский министр подпишет меморандум о взаимопонимании с Норвегией, который «усилит сотрудничество в научной сфере».
«Угрозу безопасности, которую представляет Россия, наиболее остро чувствуют ее соседи, — выступил с утверждением глава МИД Соединенного Королевства. — Великобритания привержена делу поддержки наших близких друзей в Северном и Балтийском регионах как в военном плане, так и в борьбе с российской дезинформацией и дестабилизирующей региональной деятельностью». Британский министр добавил, что «перед лицом таких проблем, как изменение климата и защита полярных регионов, необходимость в объединении одинаково мыслящих стран никогда не была более важной».
По словам
Ранее посольство РФ в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что политики и военные королевства в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.