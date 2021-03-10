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06:34 (мск), источник: Daily Storm

Украина ждет от России одобрения «очень сильного шага» по Донбассу

Речь идет о доработанном плане мирного урегулирования конфликта, пояснил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Источник: Reuters

Украина доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Германией и Францией, и ждет его одобрения Россией. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, если Москва не одобрит это предложение, то это будет означать, что она не хочет прекращения войны и восстановления мира на востоке страны.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу “Минска” [минских соглашений], отвечает нормам международного права», — сказал в ходе онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» Ермак.

Он подчеркнул, что «мирный план — на столе». «И мы очень ждем такую же позицию со стороны России», — добавил украинский чиновник.

Ермак добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Москва не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе. Глава офиса президента Украины подчеркнул, что этот план является «очень сильным шагом», и его планируют обсудить на предстоящей видеоконференции советников нормандской четверки.

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Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в намерении устроить военную провокацию в Донбассе. Это, как считает политик, было нужно для введения миротворцев и позволило бы «законсервировать конфликт». По мнению Гармаша, введение миротворческого контингента превратит восток страны в российскую военную базу.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. Киев в ответ на это начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Киев обвиняет Москву в оккупации территорий. Власти РФ отвергают претензии.

Дмитрий Кузнецов

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