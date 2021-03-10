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09:01 (мск), источник: Ведомости

Правительство Армении объявило об увольнении главы Генштаба страны

Начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян отправлен в отставку согласно установленному Конституцией страны порядку, после двухкратного отклонения этого решения президентом, Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Источник: AP 2020

«Начальник Генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности в законном порядке с 10 марта 2021 года», — говорится в сообщении. Там упоминается, что президент Армен Саркисян представил возражения по поводу решения правительства.

«Возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром (Николом Пашиняном. — прим. ред.), о чем в 2021 г. 28 февраля президенту республики было направлено письмо с соответствующими обоснованиями», — пояснили в пресс-службе правительства. После того, как президент вновь не принял предложения об отставке главы Генштаба, соответствующее решение обрело законную силу в соответствии с Конституцией страны и законе «О военной службе».

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Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении и объявил о намерении отправить главу структуры Оника Гаспаряна в отставку. Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. Силы оппозиции также призвали к уходу Пашиняна и объявили о начале бессрочной акции протеста.

Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 г., когда после подписания при посредничестве России перемирия с Азербайджаном в Карабахе оппозиция потребовала от Пашиняна объяснений. Она объявила премьер-министра и его правительство ответственными за фактическое поражение в войне и тяжелые условия достигнутых договоренностей.

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