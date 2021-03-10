Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 мартаНачало регулярных трансляций через Шуховскую башню, основан футбольный клуб "Челси", родилась Шэрон Стоун и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников к 20 апреля

Президент России Владимир Путин поручил к 20 апреля подготовить доклад о системе оплаты труда работников организаций бюджетной сферы и соответствии ее уровня целевым показателям. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Анализ должен учитывать сведения обо всех работниках, в том число замещаемых ими должностях, условиях замещения и общем трудовом стаже. Также там должна быть информация о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций и зарплаты остальных работников организаций.

Читайте также
Власти хотят знать о зарплатах бюджетников во всех подробностях

Напомним, с 2012 по 2018 год регионы в соответствии с первыми «майскими» указами президента доводили зарплаты 12 категорий работников бюджетной сферы до уровня не ниже средней по региону (для преподавателей вузов, врачей и научных работников — не менее двух средних зарплат), после чего должны поддерживать их на достигнутом уровне.

10 февраля 2021 года Путин на совещании с правительством обратил внимание на размер зарплат занятых в бюджетном секторе после жалобы старшего научного сотрудника одного из институтов Сибирского отделения. После этого Михаил Мишустин поручил Минтруду подготовить доклад об уровне зарплат бюджетников.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кремль взял цены на продукты под контроль
Представители каких профессий чаще всего берут взятки
Голикова: прививки от коронавируса могут стать регулярными
Россиян предупредили о пике рекордного похолодания
Умерла артистка Людмила Лядова
Королева отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Украина ждет от России одобрения «сильного шага» по Донбассу
Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
Здоровье
Две порции жирной рыбы в неделю защитят от повторного инфаркта Морская рыба особенно полезна для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Популярные темы на «Детях»
нужен совет (не нравоучения) а именно совет кто был в такой ситуации. 392
Ваши родители сидят в интернете? 231
Поездка за границу(Европа).Сколько брать денег с собой? 185
Про воспитание детей и наши страхи 149
Леди
52-летняя Светлана Бондарчук кардинально сменила имидж (фото) Светская львица решилась на смелые перемены
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь