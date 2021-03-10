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11:23 (мск), источник: Известия

Предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам передали президенту

Глава Минтруда Антон Котяков в среду, 10 марта, сообщил, что предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам сформированы, правительство передало их в администрацию президента.

Источник: Известия

«Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство предоставило в администрацию президента», — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы.

Котяков также выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.

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2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам, ищется финансирование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал 9 февраля о том, как продвигается вопрос об индексации пенсий для данной категории. Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Государственную думу 22 января. На данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

Согласно документу, предполагается, что социальные денежные выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

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