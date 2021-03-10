Страх и ненависть в ЮАР: как белые африканеры поверили в пророчество о геноциде и революции

ЮАР, оставаясь самой экономически развитой страной на Африканском континенте, имеет много болевых точек в своей истории. Потомки белых колонизаторов, которые выделились в отдельную этническую группу африканеров, долгое время управляли территорией и ограничивали в правах чернокожих. Расовые проблемы достигли своего пика в 1948 году, когда стартовала официальная политика расовой сегрегации — апартеид.
Согласно законам апартеида, чернокожие южноафриканцы жили в резервациях — тауншипах, где в 90% случаев не было электричества и водопровода. Им было запрещено заходить на «белую» территорию без специального пропуска, который в основном получали работники сферы обслуживания — прислуга и дворники. Чернокожие дети не имели права обучаться в «белых» школах и лечиться в «белых» больницах.
ЮАР была сегрегирована вплоть до развала режима в 1994 году, когда к власти пришел Нельсон Мандела — его победа на президентских выборах ознаменовала конец расового разделения жителей республики.
Предсказания бурского пророка
Следствием нищеты и пропасти между богатыми африканерами и бедными чернокожими стала нарастающая криминальная активность, пик которой пришелся на 1993 и 1994 годы. Преступность и неуверенность в собственной безопасности, как и смена правящей элиты, толкнули африканеров на создание организаций, представляющих их интересы. В 2006 году сформировалось движение Suidlanders (в переводе с африкаанс — «южане») — за его лидером Гюставом Мюллером за последние 15 лет последовали 130 000 человек.
Идеология сойдландеров базируется на вере в грядущие перемены, спровоцированные чернокожими жителями страны, которые сотрут большинство белых южноафриканцев с лица земли.
Члены организации серьезно готовятся к геноциду и революции, в ходе которой они планируют обеспечить гражданскую оборону всему белому населению Южно-Африканской Республики.
Большинство участников движения Suidlanders составляют буры — субэтническая группа африканеров. В ЮАР буры занимаются фермерством, они консервативны и религиозны. Влияние на идеологию сойдландеров оказали предсказания Синера ван Ренсбурга — известного бурского пророка. Ходят легенды, что ван Ренсбург предсказал события Второй англо-бурской войны 1899−1902 годов и судьбу африканеров на годы вперед — падение режима апартеида в ЮАР, приход к власти Нельсона Манделы, а также гражданскую войну XXI века, к которой сейчас готовятся сойдландеры.
Убийства белых фермеров
Вера в революцию у сойдландеров также подкрепляется фактами из современной жизни в ЮАР — участники движения озабочены экспроприацией земли и убийствами белых фермеров. «Существует множество сигналов, предвещающих начало конца. Сейчас страна находится в критической фазе. Консервативное общество жестко отреагировало на убийство молодого фермера Брендина Хорнера и поджоги ферм», — рассказал Forbes Life представитель сойдландеров Саймон Рош. В октябре 2020 года 21-летний Хорнер был жестоко убит на своей ферме — его тело нашли в поле привязанным к столбу.
Этот инцидент вызвал акции протестов и привел к конфликту между чернокожими и африканерами.
Белые фермеры вышли на демонстрацию в день суда над убийцами Хорнера. Они обвиняли власть в бездействии, читали Библию, молились и в какой-то момент попытались прорваться в зал суда. Некоторые из фермеров надели на акцию старую военную форму и пели гимн ЮАР времен апартеида. В то же время ультралевые южноафриканцы, которые протестовали поблизости, пели песню эпохи освобождения «Убей бура».
Лидер левой партии «Борцы за экономическую свободу» Юлиус Малема в своей речи отметил, что «апартеид в республике так и не закончился». Либеральные СМИ увидели в событии свидетельство все еще процветающего в стране расизма.
В 2019 году в ЮАР произошло больше 21 00 убийств, в числе убитых оказалось 49 белых фермеров.
Статистика позволяет судить о том, что опасения ультраконсервативных африканеров по поводу «белого геноцида» преувеличены, но это не мешает им строить конспирологические теории и подозревать СМИ и власти в том, что те замалчивают проблему.
Возвращение земли коренному населению ЮАР
Другой триггер — экспроприация земли, которую государство возвращает коренному населению, отнимая права на нее у африканеров.
На них выпадает 72% сельскохозяйственных угодий ЮАР, притом что потомки колонизаторов составляют всего 7,9% зарегистрированных жителей государства.
В 2017 году, обосновывая эти цифры неравным распределением ресурсов в стране, правительство ЮАР приступило к работе над поправками к 25-й статьи конституции, призванной защищать частную собственность. Президент ЮАР Сирил Рамафоза подчеркнул, что «землю нужно передать тем, кто ее обрабатывает, и тем, кто в ней нуждается».
Колониализм отнял у чернокожих жителей ЮАР право на землю и ее покупку — они лишь работают на фермах белых владельцев за минимальную зарплату. Реформа, по мнению правительства, должна уменьшить уровень неравенства и дать возможность коренным жителям страны укрепить свое финансовое положение. Но самые серьезные опасения вызывают даже не поправки в конституцию, а экспроприация земли без компенсации.
Это подразумевает, что государство не выплатит деньги за изъятую землю нынешним владельцам — белым фермерам, чьи предки поселились в стране в конце XVIII века.
Буры боятся повторения сценария Зимбабве — после экспроприации земли в 2000-х годах страну покинуло все некоренное население, после чего из-за резкого спада промышленности и сельского хозяйства она стала 26-й беднейшей страной мира. Сойдландер Маргарет Хаттинг в интервью Forbes Life рассказала, что собирается отстаивать свое право на землю: «Даже если нас будут выгонять с фермы, мы никогда отсюда не уедем. Мои дети — 13-е поколение семьи, выросшее на этой ферме. Как можно отнять ее у нас? Какой пример я подам своим детям, если просто уеду?».
Хаттинг каждый день ходит с пистолетом и рацией за спиной. Она пытается научить своих детей обороняться в случае конфликта или нападения чернокожих южноафриканцев. «Моим старшим детям было по девять лет, когда им пришлось учиться стрелять и управлять внедорожником. Моя дочь умеет зашивать раны. Психологически сложно жить в таком напряжении. Как мне научить детей стрелять в человека, когда придет время? Мы не убийцы, но стараемся подготовиться к подобным сценариям. Мне нужно объяснить детям, почему нам хотят причинить вред», — рассказывает Маргарет. При этом работники фермы Хаттинг и прислуга — чернокожие, готовые работать за минимальную заработную плату в 20 южноафриканских рэндов (96 рублей) в час.
Подготовка к революции
Представитель сойдландеров Саймон Рош считает, что убийства, экспроприация земли и отсутствие финансовой поддержки со стороны государства во время пандемии коронавируса — это бомба замедленного действия. Но у движения в отличие от других организаций африканеров есть четкий план действий на случай революции. «Мы знаем, куда, когда и зачем мы идем. У нас хорошая система коммуникации, наши сторонники-фермеры владеют собственными радиовышками. Мы максимально прозрачны и не делаем ничего противозаконного, не закупаемся базуками и другим военным оружием», — объясняет Рош.
Сойдландеры готовятся к гражданской войне с момента основания движения.
Рош рассказывает, что организация в любой момент ожидает всплеска анархизма. Спровоцировать его может, например, прекращение социальных выплат, из-за которых люди начнут протестовать и грабить друг друга ради денег на еду. «Наша этническая группа по численности намного меньше чернокожего населения. Чтобы выжить, нам нужно будет эвакуировать людей и мобилизоваться в определенных местах ЮАР», — рассказывает Саймон.
Подготовку к кризисной ситуации сойдландеры проводят на двух уровнях — среди рядовых членов и среди руководства организации. Всем сторонникам движения рекомендуется иметь полноприводную машину или трейлер, палатку и достаточное количество горючего, чтобы в случае начала революции была возможность на некоторое время уехать подальше от конфликта. Сойдландеры планируют эвакуироваться группами по 10 семей — у каждой группы свой маршрут и места сбора. Они постоянно прорабатывают и фиксируют GPS-координаты, составляют карты и планы отступления к безопасным локациям.
По мнению участников организации, как только начнется война, в их ряды потянутся все белые жители Южной Африки. Подготовку к такому сценарию организуют лидеры движения — они разрабатывают методы устойчивого сельского хозяйства, продумывают, как максимально эффективно сеять и собирать урожай, чтобы накормить большое количество людей.
Цель сойдландеров — построить работающую систему, в которой все будут друг другу помогать и выполнять определенные функции. «Если ты умеешь шить — вот тебе нитки с иголками. Ты молодой парень — держи ружье. Ты плотник? Отлично, сделай нам кровать для ребенка. У тебя есть опыт работы психологом? Тогда помогай людям с посттравматическим стрессовым расстройством, консультируй женщин, переживших изнасилование во время налета, — рассказывает Саймон Рош. — Мы хотим построить холистическое общество для собственного выживания».
СМИ называют сойдландеров конспирологами и сторонниками идеи о превосходстве белой расы, но проблема убийств белых фермеров и экспроприации земли стоит остро.
Они могут приблизить страну если не к сценарию пророка Синера ван Ренсбурга, то как минимум к окончательному расколу и так уже раздробленного общества.