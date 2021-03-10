Дума освободит чиновников от наказания за «нечаянную» коррупцию

Представителей власти освободят от ответственности, если нарушение будет признано «последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого».
Среди таких обстоятельств могут быть «стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры».
Под действие закона попадут все государственные и муниципальные служащие, депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, силовики, сотрудники ЦБ, Совбеза, Счетной палаты, послы и члены избиркомов, отмечает агентство.