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17:00 (мск), источник: BFM.ru

Дума освободит чиновников от наказания за «нечаянную» коррупцию

Российских чиновников освободят от наказания за «нечаянную» коррупцию. Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре прошлого года, принят в первом чтении, сообщает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Представителей власти освободят от ответственности, если нарушение будет признано «последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого».

Среди таких обстоятельств могут быть «стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры».

Под действие закона попадут все государственные и муниципальные служащие, депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, силовики, сотрудники ЦБ, Совбеза, Счетной палаты, послы и члены избиркомов, отмечает агентство.

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