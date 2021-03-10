Путин и Эрдоган запустили строительство третьего блока первой турецкой АЭС

«Первая в Турции атомная электростанция “Аккую” должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей основания Турецкой Республики — так была поставлена задача руководством Турции при начале этого проекта и господином Эрдоганом, — приводит пресс-служба президента слова господина Путина, сказанные им по видеосвязи.— Отмечу, что “Росатом” — как признанный лидер в области “мирного атома” — применяет в ходе сооружения станции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии».
«Церемония строительства четвертого реактора АЭС “Аккую” пройдет в следующем году, и я надеюсь, что мы (с президентом России Владимиром Путиным.— “Ъ”) примем в ней участие. Строительство АЭС “Аккую” является одним из символов турецко-российского сотрудничества. Возведение атомной электростанции является стратегическим шагом на пути к обеспечению безопасности энергоснабжения Турции», — сказал господин Эрдоган во время церемонии (цитата по ТАСС).
Первую в Турции АЭС на основе межправительственного соглашения строит компания «Аккую Нуклеар», более 99% акций которой принадлежат предприятиям «Росатома». Соглашение страны подписали в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока АЭС. Планируется, что АЭС «Аккую» с установленной мощностью 4,8 тыс. МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.
Стоимость проекта строительства АЭС «Аккую» составляет около $22 млрд. Введение в работу первого блока запланировано на 2023 год, когда будет отмечаться сто лет с момента основания Турецкой Республики.