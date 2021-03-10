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19:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Эрдоган запустили строительство третьего блока первой турецкой АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству в турецкой провинции Мерсин третьего энергоблока первой турецкой АЭС «Аккую», которую возводит российский госконцерн «Росатом». Всего предусмотрено возведение четырех энергоблоков.

Источник: Reuters

«Первая в Турции атомная электростанция “Аккую” должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей основания Турецкой Республики — так была поставлена задача руководством Турции при начале этого проекта и господином Эрдоганом, — приводит пресс-служба президента слова господина Путина, сказанные им по видеосвязи.— Отмечу, что “Росатом” — как признанный лидер в области “мирного атома” — применяет в ходе сооружения станции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии».

«Церемония строительства четвертого реактора АЭС “Аккую” пройдет в следующем году, и я надеюсь, что мы (с президентом России Владимиром Путиным.— “Ъ”) примем в ней участие. Строительство АЭС “Аккую” является одним из символов турецко-российского сотрудничества. Возведение атомной электростанции является стратегическим шагом на пути к обеспечению безопасности энергоснабжения Турции», — сказал господин Эрдоган во время церемонии (цитата по ТАСС).

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Первую в Турции АЭС на основе межправительственного соглашения строит компания «Аккую Нуклеар», более 99% акций которой принадлежат предприятиям «Росатома». Соглашение страны подписали в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока АЭС. Планируется, что АЭС «Аккую» с установленной мощностью 4,8 тыс. МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

Стоимость проекта строительства АЭС «Аккую» составляет около $22 млрд. Введение в работу первого блока запланировано на 2023 год, когда будет отмечаться сто лет с момента основания Турецкой Республики.

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