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18:55 (мск), источник: Ведомости

Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом

Российские власти не будут намеренно удерживать граждан страны от путешествий за рубеж, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Некоторые страны, в экономиках которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — сказал глава государства.

В то же время Путин отметил, что у людей, вероятно, будут «небезосновательные опасения», связанные с поездками в страны, где они традиционно отдыхали раньше.
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Дело в том, что сейчас ситуация с коронавирусом во многих государствах, в том числе на юге Европы, остается сложной и лучше не становится, отметил президент. Он выразил надежду, что положение изменится благодаря массовой вакцинации населения.

В связи с этим Путин подчеркнул необходимость развития внутреннего туризма в России, прежде всего — с точки зрения инфраструктуры. «Нужно сделать все для того, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — сказал он.

По данным Федерального агентства по туризму на 2 марта, для россиян открыт въезд в 26 стран мира. В то же время пока до 16 марта включительно в России действует запрет Роспотребнадзора на поездки в Великобританию, где обнаружили новый штамм коронавируса. Изначально мера была введена 22 декабря, однако впоследствии неоднократно продлевалась.

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