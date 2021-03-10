Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом

«Некоторые страны, в экономиках которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — сказал глава государства.
В то же время Путин отметил, что у людей, вероятно, будут «небезосновательные опасения», связанные с поездками в страны, где они традиционно отдыхали раньше.
Дело в том, что сейчас ситуация с коронавирусом во многих государствах, в том числе на юге Европы, остается сложной и лучше не становится, отметил президент. Он выразил надежду, что положение изменится благодаря массовой вакцинации населения.
В связи с этим Путин подчеркнул необходимость развития внутреннего туризма в России, прежде всего — с точки зрения инфраструктуры. «Нужно сделать все для того, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — сказал он.
По данным Федерального агентства по туризму на 2 марта, для россиян открыт въезд в 26 стран мира. В то же время пока до 16 марта включительно в России действует запрет Роспотребнадзора на поездки в Великобританию, где обнаружили новый штамм коронавируса. Изначально мера была введена 22 декабря, однако впоследствии неоднократно продлевалась.