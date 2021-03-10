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20:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Детские выплаты в России будут предоставлять в зависимости от дохода семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума.

Источник: Reuters

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», — объясняется в тексте указа.

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Если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

1 марта в России отменили автоматическое начисление выплат на детей до 3 лет. Напомним, переоформлять такое пособие нужно ежегодно, после каждого дня рождения ребенка. В конце февраля Минтруд подготовил проект об использовании реквизитов счетов россиян для автоматического зачисления соцвыплат.

Союз потребителей России направил в Минпромторг инициативу выдавать получателям жилищных пособий продуктовые карточки. Таким гражданам предлагается выплачивать по 3 тыс. руб. на семью ежемесячно.

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