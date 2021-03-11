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00:53 (мск), источник: Известия

Госдеп допустил введение новых санкций против «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты продолжат выступать против газопровода «Северный поток — 2», допускают возможность введения новых санкций, но проект почти закончен. Об этом на слушаниях в конгрессе США 10 марта заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Источник: Reuters

По словам госсекретаря, США рассматривают возможности применения в перспективе дополнительных односторонних санкций в отношении участников энергетического проекта.

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«Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен», — добавил глава американской дипломатии в ходе трансляции заседания в Twitter.

Ранее в этот день в Конгрессе США раскритиковали Блинкена в связи с «недостаточными», по мнению ряда законодателей, санкциями против проекта «Северный поток-2». 8 марта ряд республиканцев в палате представителей конгресса в письме дипломату выразили обеспокоенность по поводу отсутствия ограничительных мер в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода, со стороны администрации президента страны Джо Байдена.

Из-за санкций США проект уже покинули ряд судовладельческих и страховых компаний.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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