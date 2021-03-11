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02:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Конгресс США одобрил пакет помощи в $1,9 трлн

Палата представителей США приняла пакет помощи американской экономике в размере $1,9 трлн. Президент США Джо Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта.

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Источник: AP 2020

За пакет помощи проголосовали 220 конгрессменов, против — 211. Среди поддержавших инициативу не было ни одного республиканца.

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Принятие законопроекта приветствовала администрация президента США. «Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена — исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Палата представителей уже одобрила пакет мер, но позднее Сенат внес в него правки и вновь направил его на утверждение нижней палаты. Пакет был принят в Сенате исключительно за счет поддержки демократов, при этом авторам законопроекта пришлось отказаться от одного из основных предложений — повышения минимального уровня заработной платы до $15 в час.

Новый пакет мер поддержки был одним из ключевых предвыборных обещаний Джо Байдена. Действие дополнительных пособий, предусмотренных предыдущими пакетами помощи, заканчивается в конце марта.

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