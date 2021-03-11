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08:03 (мск), источник: Ведомости

В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил для решения спора с Россией

Чтобы решить проблему территориального спора с Россией о принадлежности Южных Курил в пользу Японии, Токио необходимо пригрозить блокадой морского сообщения между островами и материковой российской территорией. Об этом японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао написал в своей статье в японском Newsweek.

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя “северными островами”», — написал Каватао. По его словам, Токио должен дождаться момента, когда Россия политически ослабнет на международной арене до уровня 1990-х гг., а пока этого не случилось — доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинское соглашение 1945 г. «само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».

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В то же время Каватао отметил, что Японии следует в отношениях с Россией также добиваться «создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», не создавая «излишнего ажиотажа».

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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