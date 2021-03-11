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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина назвала главную ошибку России по вопросу Донбасса

Россияне цинично поднимают ставки в переговорах по Донбассу, понимая, что для Украины важна жизнь каждого человека. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель».

Источник: Reuters

По его мнению, Россия хочет, чтобы Украина испугалась и пошла на уступки. Цель — сделать шаг к уничтожению государства, считает Резников. Он подчеркнул, что главная ошибка российской стороны в переговорном процессе — непонимание Украины.

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«Положительная динамика в переговорах с Россией была до июля. Последнее, что было хорошего — мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, и действительно уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился. Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди. Начало страдать даже гражданское население», — заявил Резников.

Он добавил, что Россия блокирует «все позитивные вещи, выступает с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения».

10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Украинские военнослужащие нарушили режим прекращения огня также неподалеку от села Катериновка.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.

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