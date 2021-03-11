Путин заявил, что 2020 год стал самым тяжелым для экономики со времен Второй мировой войны

16:40 (мск), источник: ТАСС
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«Причины объективные — это, в первую очередь, эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», — объяснил Путин.
По его словам, «внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий, в этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер, как по линии бюджетной, так и
Президент также отметил, что Россия впервые за последние годы не ужесточала макроэкономическую политику в условиях кризиса, а смягчала ее.
«Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что «Банк России в прошлом году снизил ставку на два пункта до исторического минимума — 4,25%, а бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП».
Это много для нашей страны. И это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях, а на пике кризиса даже оказались отрицательными, что вообще трудно было раньше себе представить.
«Такая активная политика говорит о наших качественно возросших возможностях, о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры, о том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности», — уверен глава государства.
На совещании Путин предложил обсудить «текущую экономическую ситуацию и сосредоточиться на анализе деловой инвестиционной активности не только в России, но и во всем мире, учитывая тесную взаимозависимость в глобальной экономике». «Обсудим, что нужно дополнительно сделать для стимулирования инвестиций, а значит для повышения темпов и качества экономического роста в нашей стране, для увеличения занятости и доходов граждан», — отметил президент.
Говоря о действиях властей во время кризиса, президент подтвердил, что приходилось работать в условиях неопределенности. «Но с чувством полной ответственности за страну, с уверенностью в своих собственных силах и опираясь на возросшие возможности последних лет», — сказал Путин. По его оценке, «все это принесло нужный результат».
Так, своевременно принятые меры позволили России преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление, акцентировал внимание глава государства. Это видно по динамике внутреннего спроса и постепенному снижению уровня безработицы. При этом, отметил он, в период кризиса власти руководствовались принципом — в сложной ситуации государство должно поддерживать трудовые коллективы, предприятия, компании и подставлять плечо тем, кто сохранял занятость и вкладывался в развитие.