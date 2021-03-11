Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 марта"Положение о гражданских мундирах", демонстрация фонографа и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
20:37 (мск), источник: ТАСС

РФ ожидает от СММ расследования о крушении беспилотника ОБСЕ в тылу позиций армии Украины

Россия также обратила внимание на данные о продолжающейся транспортировке украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, через железнодорожные узлы в Донбассе.

Источник: AFP 2020

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) расследования крушения ее беспилотного летательного аппарата в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) зоне у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной структуры.

Читайте также
Украина назвала главную ошибку России по вопросу Донбасса

Россия обратила внимание на данные СММ о продолжающейся транспортировке украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, через железнодорожные узлы в Донбассе, когда лишь за последнюю неделю их выявлено 45 единиц. Так, около одного из таких узлов в населенном пункте Константиновка Донецкой области 7 марта потерпел крушение дальнерадиусный беспилотный летательный аппарат СММ, рассказал постпред РФ.

«Почти за 30 км от места своего крушения, над подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорией у линии соприкосновения, у аппарата было выведено из строя навигационное оборудование. Повторный отказ оборудования произошел уже в глубоком тылу позиций ВСУ и привел к крушению. Ожидаем от миссии расследования инцидента и предоставления исчерпывающей информации о его причинах», — отметил Лукашевич.

В этом контексте российский дипломат указал на официальные комментарии пресс-службы так называемой операции объединенных сил об активном использовании ВСУ систем радиоэлектронной борьбы на юге Донецкой области 4 марта, а также декабрьские сообщения штаба операции о размещении и применении таких систем к западу от Донецка в районе населенного пункта Водяное — то есть в непосредственной близости от населенного пункта Опытное, где 7 марта начал испытывать трудности беспилотник СММ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Путин призвал смягчить «ценовые удары» по россиянам
Организаторы «Евровидения» отказались допускать песню Белоруссии
Омбудсмен Москвы поддержала четырехдневку для женщин
Рисунок школьника из России превратят в мягкую игрушку для IKEA
Принц Уильям ответил на заявления о расизме в королевской семье
Ученица убитого французского учителя призналась в клевете
Gnezdo.ru
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Авто
Как купить ОСАГО дешевле Авто Mail.ru объясняет, почему «автогражданка» в разных страховых стоит по-разному и как страховщики могут повлиять на итоговую стоимость полиса
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
39-летняя Даша Жукова стала мамой в третий раз Бывшая супруга Романа Абрамовича родила ребенка
Леди
Ольгу Орлову и Ксению Бородину перепутали на новом фото Поклонники не смогли отличить ведущих друг от друга.
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь