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14:17 (мск), источник: ТАСС

Байден: США намерены углублять стратегическое партнерство со странами Центральной Азии

НУР-СУЛТАН, 12 марта. /ТАСС/. Американские власти нацелены на углубление стратегического партнерства в рамках формата «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента США Джо Байдена его казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю предстоящего праздника Наурыз.

Источник: AFP 2020

«Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса “С5+1”, начатого при участии государственного секретаря Джона Керри пять лет назад», — отмечается в телеграмме, текст которой приводит в пятницу пресс-служба казахстанского президента.

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Байден также напомнил, что в нынешнем году Казахстан отмечает 30-летие независимости. «Поздравляя вас с этим событием, заверяю, что моя администрация придает большое значение работе с вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности», — отметил американский лидер, обращаясь к президенту Казахстана.

США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — установили новый формат взаимодействия «С5+1» в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.

Последняя очная встреча глав внешнеполитических ведомств в формате «С5+1» прошла в начале февраля прошлого года в ходе евразийского турне прежнего госсекретаря США Майкла Помпео. В ходе нее обсуждались перспективы регионального сотрудничества и обеспечения безопасности в Центральной Азии, а также ситуация в Афганистане.

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