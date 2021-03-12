Источник в Кремле сообщил, что США планируют кампанию против разработок РФ от коронавируса

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину “Спутник V” во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», — отметил он.
По данным источника, европейские страны, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования, станут целевой аудиторией антироссийской информационной кампании, которую организуют США и их союзники.
«Целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину “Спутник V” для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония», — отметил собеседник агентства.