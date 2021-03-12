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17:44 (мск), источник: ТАСС

Азербайджан обвинил Армению в попытке незаконной переброски военных в Карабах

Глава МИД страны Джейхун Байрамов заявил о тайной переброске Арменией через Лачинский коридор личного состава вооруженных сил в гражданской одежде и гражданскими транспортными средствами для уклонения от процедур контроля, проводимых российскими миротворцами.

Источник: AFP 2020

БАКУ, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором привлек его внимание к попыткам незаконного размещения Арменией военнослужащих в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба азербайджанского МИД.

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«В письме министр Джейхун Байрамов информирует генерального секретаря ООН о тайной переброске Арменией через Лачинский коридор личного состава своих вооруженных сил в гражданской одежде и гражданскими транспортными средствами с целью уклонения от процедур контроля, проводимых российскими миротворцами», — цитирует пресс-служба письмо министра.

Глава МИД подчеркнул, что размещение Арменией военнослужащих на международно признанных территориях Азербайджана «является грубым нарушением ее международных обязательств, в частности, обязательства уважать и соблюдать суверенитет и территориальную целостности государств».

По данным пресс-службы МИД, письмо направлено генсеку ООН 1 марта и распространено как официальный документ Генассамблеи и Совбеза ООН.

В Нагорном Карабахе 27 сентября прошлого года обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

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