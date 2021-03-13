Зеленский охарактеризовал борьбу с олигархами словами «Украина дает сдачи»

Зеленский отметил, что Киев начал бороться с теми, кто долгие годы наносил по Украине удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости.
Президент, комментируя последние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подчеркнул, что необходимо восстановить справедливость, так как кое-кто смог присвоить себе «государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, — Конституционный Суд Украины», то есть все, что «плохо лежит».
Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами. Так он отреагировал на санкции Вашингтона против Игоря Коломойского.
«Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством», — говорится в заявлении администрации Зеленского.
В сообщении отмечается, что борьба с олигархами необходима Киеву на пути к «экономическому процветанию и евроатлантической интеграции», и президент Украины за два года своего срока уже сделал для этого больше, чем любой из его предшественников.