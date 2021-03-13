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03:08 (мск), источник: Коммерсантъ

США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы

Граждане Мьянмы, находящиеся на территории США, могут получить временное убежище из-за военного переворота на родине, сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Источник: AP 2020

Статус временно защищенных лиц позволит гражданам Мьянмы находиться и работать в США в течение 18 месяцев.

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«Из-за военного переворота и жестокого насилия сил безопасности против гражданских лиц народ Бирмы (Мьянмы. — “Ъ”) страдает от сложного, ухудшающегося гуманитарного кризиса во многих частях страны. После внимательного изучения этой печальной ситуации я внес Бирму в список временной защиты, чтобы граждане Бирмы могли временно остаться в США», — сказано в заявлении Майоркаса.

В начале февраля военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами, обвинив гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались протесты, более 50 человек погибли.

США ввели санкции против Минобороны и МВД Мьянмы.

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