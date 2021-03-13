В Италии введут «пасхальный» карантин

На собственно Пасху, с 3 по 5 апреля, в Италии объявят полный локдаун.
Первичные меры, которые вступят в силу с 15 марта, коснутся больше половины страны, в том числе ее самых крупных городов Рима и Милана. От жителей требуют оставаться дома и выходить на улицу только по неотложным делам и на работу.
Последние полтора месяца в Италии растет число заражений, которые уже превысили 25 тысяч случаев в день. Всего с начала пандемии в стране заразились 3,175 млн человек, а умерли больше 101 тысячи. По смертности Италия оказалась второй в Европе после Великобритании (125 тысяч).
В прошлый раз в Италии вводили общенациональный карантин на Рождество и Новый год. С тех пор число заражений выросло больше чем на треть, на такую же долю увеличилось число умерших.
В нескольких европейских странах также обострилась в последнее время ситуация с коронавирусом. Как сообщает Би-би-си, в Польше число суточных заражений снова достигло ноябрьского максимума в 19 тысяч случаев, в Германии новые штаммы коронавируса вызвали рост заболеваний среди школьников, а во Франции число пациентов в реанимации достигло максимума за три месяца, и власти снова приготовились вводить региональные локдауны.