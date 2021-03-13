14:10 (мск), источник: Ведомости
Захарова назвала тупиковой ситуацию с модерацией контента американскими IT-платформами
Ситуация с модерацией контента, в том числе российского, размещенного на американских
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Говоря о вводимых этими платформами рестрикциях, Захарова привела в пример введение возрастных ограничений на фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» в YouTube, а также частичную блокировку телеканала «Крым 24» в Instagram.
«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских
По ее мнению, контент модерируется в произвольном порядке без решения суда или профильного органа власти. Чем дольше
Ранее в Google заявили, что наложили ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube