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14:10 (мск), источник: Ведомости

Захарова назвала тупиковой ситуацию с модерацией контента американскими IT-платформами

Ситуация с модерацией контента, в том числе российского, размещенного на американских IT-платформах, достигла смыслового и технологического тупика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

Говоря о вводимых этими платформами рестрикциях, Захарова привела в пример введение возрастных ограничений на фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» в YouTube, а также частичную блокировку телеканала «Крым 24» в Instagram.

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«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — написала она в Facebook.

По ее мнению, контент модерируется в произвольном порядке без решения суда или профильного органа власти. Чем дольше IT-компании будут проводить такую политику, тем жестче будут регулировать их деятельность страны по всему миру, добавила Захарова.

Ранее в Google заявили, что наложили ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube из-за изображения сцен насилия.

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