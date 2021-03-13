Лукашенко словами «не вопрос» допустил смену песни для «Евровидения»

Претензии Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс «Евровидение», к белорусской песне только добавляют авторитета коллективу «Галасы ЗМеста», который ее исполняет, считает президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар.
Лукашенко также не исключил, что Белоруссия может представить на конкурс другую песню. «Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — отметил он.
В четверг EBU решил, что песня белорусского коллектива в существующем виде не может участвовать в конкурсе. Организаторы пришли к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность «Евровидения», и заявили, что Белоруссия должна изменить текст или выйти с новой композицией.
Группа «Галасы ЗМеста» высмеивает политические события в Белоруссии, в том числе протесты и действия оппозиции. В песне «Я научу тебя», которая была представлена на песенный конкурс, нет прямых отсылок к событиям в стране, однако есть метафорические аллюзии к ним.
Лидер коллектива Дмитрий Бутаков допустил, что группа может отказаться от корректировки текста и, соответственно, от выступления на конкурсе. Он отметил, что окончательное решение будет принимать Белтелерадиокомпания, которая занимается конкурсом в Белоруссии.