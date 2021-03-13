Пять государств ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от COVID-19

Он раскритиковал отдельные сделки, заключаемые между руководящим советом ЕС по вакцинации и фармацевтическими компаниями. По словам Себастьяна Курца, Мальта к концу июня получит в три раза больше доз вакцины по отношению к своему населению, чем Болгария.
Курц сообщил, что он и его четверо коллег призвали к обсуждению вопроса о «европейском решении». Письмо было адресовано президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европечйского совета Шарлю Мишелю.
«В последние дни… мы это обнаружили… поставки доз вакцин фармацевтическими компаниями в отдельные государства—члены ЕС осуществляются не на равной основе по отношению к численности населения», — говорится в документе (цитата по Reuters).
Официальный представитель ЕС сообщил, что Мишель получил письмо, саммит лидеров уже запланирован на 25 и 26 марта. «Координация по COVID-19 снова будет рассмотрена 27 членами во время этой встречи», — сказал чиновник, не уточнив, включает ли это распределение вакцин. В офисе Шарля Мишеля отказались от комментариев.