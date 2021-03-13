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22:05 (мск), источник: ТАСС

Кравчук не исключает вероятность масштабного конфликта в Донбассе

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук не исключает вероятность возникновения широкомасштабного конфликта в Донбассе. К решению проблемы он предлагает подключить Вашингтон.

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Источник: РИА "Новости"

«Убежден, что США должны участвовать в этом вопросе, так как конфликт в Донбассе — это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта», — приводит в субботу слова Кравчука украинское издание «Факты».

Одновременно он выступил с утверждением, что ответственность за возможное обострение обстановки в Донбассе лежит на РФ. С точки зрения Кравчука, масштабный конфликт возможен, «если Россия не остановится в своих аппетитах».

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количество обстрелов в Донбассе возросло, но ситуация находится под контролем украинских военных. При этом он опроверг информацию об их возможной подготовке к наступлению 15 марта.

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