Кравчук не исключает вероятность масштабного конфликта в Донбассе

«Убежден, что США должны участвовать в этом вопросе, так как конфликт в Донбассе — это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта», — приводит в субботу слова Кравчука украинское издание «Факты».
Одновременно он выступил с утверждением, что ответственность за возможное обострение обстановки в Донбассе лежит на РФ. С точки зрения Кравчука, масштабный конфликт возможен, «если Россия не остановится в своих аппетитах».
В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количество обстрелов в Донбассе возросло, но ситуация находится под контролем украинских военных. При этом он опроверг информацию об их возможной подготовке к наступлению 15 марта.