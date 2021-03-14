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01:20 (мск), источник: Известия

Замглавы ФАДН Михаила Мишина освободили от должности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в субботу, 13 марта, отправил в отставку заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Мишина. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Мишин был назначен на должность замглавы ФАДН 18 июля 2018 года.

15 февраля глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Как отмечается, замглавы Минфина уволен в связи с сокращением его поста.

Кроме того, другим распоряжением Мишустин отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Как следует из распоряжения, замглавы ФАС был уволен по его собственной просьбе.

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