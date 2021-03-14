Володину предложили устранить пробел о референдумах и несовершеннолетних

Речь идет об участии в многодневном голосовании на референдуме молодых людей, которым на начало голосования все еще 17 лет, но до его окончания они достигают совершеннолетия, а следовательно, получают избирательные права.
Если референдум носит федеральный статус, то по закону молодой человек может принять в нем участие, если до конца многодневного голосования ему исполняется 18 лет. Однако для региональных или местных референдумов, которые идут несколько дней, условия участия таких граждан не определены.
Томские депутаты предложили своим коллегам из Госдумы распространить федеральную норму на референдумы, проводящиеся на региональном и муниципальном уровне.
Первый в истории России многодневный референдум состоялся с 25 июня по 1 июля 2020 года, когда граждане голосовали за поправки в Конституцию. Решение проводить плебисцит в течение нескольких дней власти объяснили стремлением уменьшить массовость мероприятия в период пандемии COVID-19.
В июле Госдума приняла закон, разрешающий проводить выборы любого уровня в течение трех дней. После этого его подписал президент Владимир Путин. В сентябре прошлого года в 83 российских регионах прошли выборы разного уровня, которые продолжались три дня. По мнению Путина, такой подход позволил учесть мнение людей, которые раньше не всегда могли добраться до избирательного участка в течение дня.
В ноябре глава ЦИК Элла Памфилова предложила вводить дополнительные каникулы для школьников на период многодневных голосований. Большинство избирательных участков в стране расположены в школах, поэтому необходимо развести образовательный и избирательный процессы.